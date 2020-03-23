Альварес нацелился на бой с Головкиным

Новости спорта:Cауль Альварес может провести бой против обладателя титула IBF Геннадия Головкина.

Чемпион WBA в среднем весе Cауль Альварес может провести бой против обладателя титула IBF Геннадия Головкина. Об этом сообщает известный журналист Майк Коппинджер в своем Twitter.

По информации источника, такой вариант возможен в случае переноса боя Альвареса против Билли Джо Сондерса, который должен пройти в начале июня.

Если из-за пандемии коронавируса поединок не состоится в срок, мексиканец проведет бой с Головкиным. Ориентировочная дата встречи - 12 сентября. В таком случае поединок с Сондерсом будет перенесен на декабрь.

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