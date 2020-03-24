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"Деньги меня не интересуют": Усик рассказал о своей мотивации

"Деньги меня не интересуют": Усик рассказал о своей мотивации
11:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинец отказался сдавать финальный поединок на чемпионате мира-2011.

Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал о том, что ему предлагали деньги за сдачу финального боя чемпионата мира по боксу-2011 протий Теймура Мамедова из Азербайджана. Украинец отказался и выиграл золото мирового первенства в Баку, победив соперника по очкам — 25:15.

"Ко мне пришли предлагать лаве. Я сказал такие слова: «У меня есть дочь Елизавета. Она вырастет, и будет у нее семья, у нее родятся дети, внуки мои. И внук будет ходить в школу, а ему кто-то скажет: «Твой дед продажный, на лаве повелся и продался, а мы так хотели, чтоб он нам золото привез".

"Это неприемлемо, извините ребята, я очень долго к этому шел. И деньги не в приоритете для меня", — сказал Усик.

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Следующий бой Усик проведет 23 мая против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) в Лондоне. Поединок с британцем станет для Александра вторым в супертяжелом весе. Дебютировал украинец в хэвивейте в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

Победитель боя Усик — Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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