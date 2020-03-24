Хирн заговорил о переносе боя Усик - Чисора

Новости спорта:Официальная информация последует на неделе.

Промоутер Эдди Хирн склоняется к переносу боя между Александром Усиком и Дереком Чисорой из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Также под угрозой оказался поединок Диллиана Уайта и Александра Поветкина. Оба поединка запланированы на 23 и 2 мая соответственно.

"Мы сделаем официальные объявления о судьбе обоих поединков на неделе, но сейчас шансы на проведение боксерских матчей, особенно рано в мае, очень ограничены", — заявил Хирн.

"В мае в целом, даже в июне. Дело не в том, что нам нужно переждать какой-то конкретный отрезок, срок действия карантина. Пройдет время прежде, чем публика снова наберется уверенности, доверия для выхода в люди. Уверен, люди будут голодны к спорту. Но время все равно должно быть подходящее".

Бой против Чисоры должен стать для Усика вторым в супертяжелой весовой категории после победы над Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года.