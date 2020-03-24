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Финский боксер вызвал Джошуа на ринг

Финский боксер вызвал Джошуа на ринг
17:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Роберт Хелениус заявил о желании провести бой против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Финский супертяжеловес Роберт Хелениус заявил о желании провести бой против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

"Мой бой с Джошуа был бы очень интересным. Мне определенно нравится эта идея. Думаю, многие хотели бы увидеть тактическое противостояние такого уровня. Я очень удивился победе Энди Руиса над Джошуа. Он ошибся, но во втором бою справился хорошо.

Не имею против Энтони ничего личного, он замечательный человек. Джошуа мне нравится, но я думаю, что победил бы его. Бой в Великобритании? А почему бы и нет? Викинги неоднократно бывали там. Я готов осуществить скандинавское вторжение", - приводит слова Хелениуса Sky Sports.

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Напомним, что в начале марта Хелениус сенсационно победил поляка Адама Ковнацки. Смотрите видео нокаута в поединке Ковнацки - Хелениус.

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Бокс, Роберт Хелениус, Джошуа, Новости бокса.
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