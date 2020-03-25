WBO отменяет бой Ломаченко - Лопес

Новости спорта:Поединок Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса был запланирован на 30 мая.

Всемирная боксерская организация (WBO) отменила все боксерские поединки до июня 2020 года.

"На фоне нынешнего положения в мире, которое вызвано из-за вспышки коронавируса, мы отложили все вечера бокса до июня 2020 года. Мы постараемся обновлять информацию", - написано на официальном сайте.

Таким образом, поединок между украинским чемпионом WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 KO) и владельцем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 KO) точно не пройдет 30 мая.

Также будут перенесен бои Гьемель Маграмо (24-1, 20 KO) - Дзунто Накатани (20-0, 15 KO) в наилегчайшем весе, Наоя Иноуэ (19-0, 16 KO) - Джон Риэль Касимеро (29-4, 20 KO) в легчайшем дивизионе и Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 KO) - Виктор Постол (31-2, 12 KO) в полурседней категории.