Уайт: Третий бой Уайлдера и Фьюри - это смешно

Новости спорта:Диллиан Уайт считает, что Фьюри был лучше в поединке с Уайлдером и не видит смысла в третьем бою.

Британский боксер Диллиан Уайт (27-1, 18 KO) высказался о третьем поединке между чемпионом супертяжелого веса по версии WBC Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 KO) и экс-обладателя титула Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).

Уайт считает, что Фьюри был лучше американца во всех аспектах, поэтому смысла в еще одном поединке не видит.

"Да, проведение третьего боя – это смешно, учитывая, что Уайлдер проиграл первый бой. Я считаю, что Тайсон Фьюри был лучше в каждом аспекте.

Что сейчас может изменить Уайлдер, если за последние 12-15 лет его стиль не менялся? Ничего, он ничего не может изменить. Он не может выбросить джеб, он не умеет боксировать. К тому же, у него ужасный баланс и слишком слабая шея. И бьет он не так сильно, как все говорят.

В его случае отправлять соперников в нокаут прежде всего позволяют тайминг и скорость. Я не считаю Уайлдера разрушительным панчером. Посмотрите, с кем он боксировал. Он не отправил в нокаут ни одного топового соперника", – цитирует Уайта Sky Sports.