Названа новая дата боя Джошуа - Пулев

Новости спорта:Эдди Хирн уже забронировал стадион Тоттенхэма на новую дату.

Бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа против болгарина Кубрата Пулева будет перенесен с 20 июня на 25 июля.

Официально об этом должны объявить в ближайшие несколько дней. Также из-за пандемии коронавируса компания Matchroom должна перенести все гала-концерты, запланированные на ближайшие недели. Кроме того, глава компании промоутер Эдди Хирн уже забронировал стадион Тоттенхэма на новую дату, где и должен был первоначально состояться поединок.

Сам Пулев готов драться с Джошуа даже при пустых трибунах.

Недавно Хирн заявил, что в случае переноса боя Джошуа — Пулев приоритетным для Энтони станет объединительный поединок против Тайсона Фьюри. Также промоутер рассказал, что под угрозой переноса оказались бои Александр Усик — Дерек Чисора и Диллиан Уайт — Александр Поветкин.

В связи с пандемией коронавируса почти все бои, запланированные на весну или начало июня, были перенесены на более поздний срок.