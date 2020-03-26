Усик: Паника порождает панику

Новости спорта:Александр Усик сделал резкое заявление по коронавирусу.

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) поделился мыслями о пандемии коронавируса, которая охватила весь мир.

"Паника порождает панику. Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь.

Мы голову забиваем лишним. Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДЕ, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим" - сказал боксер в рамках эфира NewsOne.

Более 460 тысяч заболевших коронавирусом зарегистрировано в мире. Читайте, кто уже заболел в спорте.