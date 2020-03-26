Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя

Новости спорта:Уайлдер попытается взять реванш за поражение во втором бое в феврале этого года.

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет третий бой против американца Деонтея Уайлдера 3 октября в Лас-Вегасе. Арена боя пока не определена, сообщает theathletic.com.

Про третий бой между тяжеловесами заговорили сразу после второго поединка, а Уайлдер подтвердил намерение провести реванш уже через 6 дней после поражения в феврале.

Британец получит 60% выручки по контракту, Уайлдер - 40%. В прошлом бою деньги распределяли поровну.

Напомним, их первая встреча в декабре 2018 года завершилась вничью. Американец по итогам поединка сохранил чемпионский титул. 22 февраля этого года Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и завоевал титулы чемпиона по версии WBC и журнала The Ring.