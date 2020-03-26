Джошуа находится в самоизоляции после встречи с принцем Чарльзом

Новости спорта:Британский чемпион мира по боксу Энтони Джошуа оказался в самоизоляции.

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, оказался в самоизоляции после встречи с принцем Чарльзом, сообщает The Sun. Ранее стало известно, что у принца Чарльза был выявлен коронавирус.

"Джошуа дома, следует указаниям правительства, он в хорошей форме и здоров", — сообщил представитель спортсмена.

Ранее поединок Энтони Джошуа и Кубрата Пулева был перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс.