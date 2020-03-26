Скачать
Четверг, 26.03.2020
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен из-за коронавируса
Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен из-за коронавируса

Кэмпбелл: Ломаченко - лучший боксер, с которым я когда-либо делил ринг

Кэмпбелл: Ломаченко - лучший боксер, с которым я когда-либо делил ринг
13:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британец Люк Кэмпбелл сравнил боксерские способности двух боксеров.

Британский боксер Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBC, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

"Я делил ринг с обоими боксерами. Ломаченко - лучший боксер, с которым я когда-либо проводил бои. Но это профи-ринг. Никто не знает, что произойдет. Один точный удар может завершить поединок. Но шанс нанести лаки-панч Василию крайне мал.

Хотя не стоит забывать, что Лопес - потрясающий боец. У него много навыков, есть скорость. Поэтому нельзя узнать заранее, что произойдет", - приводит слова Кэмпбелла BoxingSocial.

Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя

Поединок Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должен был состояться 30 мая, однако WBO отложила бой из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Теофимо Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снижение зарплаты: Футболисты "Баварии" пошли на крайние меры, чтобы помочь сотрудникам клуба
02 В Италии считают матч Лиги чемпионов одной из главных причин эпидемии COVID-19
03 Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
04 Скрипник летом может возглавить Динамо
05 Суркис прокомментировал слухи о назначении Скрипника на пост главного тренера Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь