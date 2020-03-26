Кэмпбелл: Ломаченко - лучший боксер, с которым я когда-либо делил ринг

Новости спорта:Британец Люк Кэмпбелл сравнил боксерские способности двух боксеров.

Британский боксер Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBC, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

"Я делил ринг с обоими боксерами. Ломаченко - лучший боксер, с которым я когда-либо проводил бои. Но это профи-ринг. Никто не знает, что произойдет. Один точный удар может завершить поединок. Но шанс нанести лаки-панч Василию крайне мал.

Хотя не стоит забывать, что Лопес - потрясающий боец. У него много навыков, есть скорость. Поэтому нельзя узнать заранее, что произойдет", - приводит слова Кэмпбелла BoxingSocial.

Поединок Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должен был состояться 30 мая, однако WBO отложила бой из-за пандемии коронавируса.