Известный тренер дал совет Уайлдеру, который поможет ему одолеть Фьюри

Новости спорта:Бадди Макгирт прокомментировал противостояние Уайлдер - Фьюри.

Американский тренер Бадди Макгирт считает, что экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру по силам вернуть себе чемпионский пояс WBC в матче-реванше с британцем Тайсоном Фьюри, который он уступил ему в феврале этого года, потерпев первое поражение в карьере. Макгирт полагает, что по каким-то причинам Уайлдер был изначально не готов к тому бою, и при правильной подготовке и небольших изменениях он может победить британца.

"Я просто считаю, что если кто и способен победить Фьюри, то это Деонтей Уайлдер, — сказал тренер и бывший чемпион мира в двух весовых категориях в интервью ESPN. — Я бывал в таких ситуациях, когда ты либо не так хорош, либо это просто не твой день. Но что-то не так и в конце концов тебе надо что-то делать с этим двенадцать раундов".

"Это просто мелкие, незначительные коррективы, ничего грандиозного, — добавил Макгирт, говоря о защите Уайлдера. — Просто мелочи, от которых боксеры бывает отходят. Я знаю, что есть то, что можно исправить. Ему нужно больше использовать свой атлетизм. Я не буду раскрывать своих секретов, но я скажу следующее: ему нужно исправиться в мелочах. Если он это сделает, никто его не победит".

"Но я считаю, что он слишком полагается на свою ударную мощь, — сказал тренер о действиях Уайлдера в атаке. — Он не подготавливает свои удары должным образом. У него две руки, не так ли? Так что если не работает одна, нужно использовать другую, затем добавлять вторую, пока не станет понятно, что делать. Ему нужно использовать разные способы маскировки своего удара справа".

"Ключевой момент в том, что если ты что-то советуешь боксеру, ты должен уметь это показать ему и объяснить зачем. Большинство людей в боксе не могут этого. То есть они могут сказать боксеру, что делать, но если боксер спросит: "Почему?", что они ему скажут? Если ты сам не был там, никогда этого не делал — извини, мне все равно, что ты там говоришь. Если ты не был там, ты можешь советовать, но ты не можешь это сделать и ты не можешь этому научить. Если ты не бывал в тяжелой ситуации как боксер, и ты смотришь на своего боксера и видишь, что он в тяжелой ситуации, как, черт возьми, ты объяснишь, что ему делать, чтобы выбраться из нее?"

После боя Уайлдер выражал недовольство действиями одного из своих тренеров Марка Бреланда, но затем решил оставить его в команде. Макгирт считает, что Бреланд нужен Уайлдеру, но ему нужен еще один специалист, чтобы по-новому взглянуть на боксера и на его подготовку к реваншу.

"Я лично считаю, что Марк Бреланд проделал отличную работу. Не думаю, что ему следует уволить Марка, он должен его оставить. Бреланда одинаково много и хвалили и критиковали за решение выбросить полотенце. Марку нужно еще одна пара глаз, чтобы заметить все мелочи. Он очень многое сделал, но это как Эдди Фатч тренировал Ларри Холмса, и для подготовки к бою с Джерри Куни он привлек Рэя Арсела. Редко можно увидеть такое сотрудничество тренеров в боксе, потому что каждый хочет быть главным. Но дело не в том, кто главный. В конце концов главное — это победа твоего боксера, потому что это победа всей команды".

"Крупнее не значит лучше, — сказал Макгирт о наборе массы. — Люди всегда так думают, но это не так. Все говорят о том, что Тайсон Фьюри вышел с большим весом [чем в первом бою]. Бой выигрывает не тот, кто крупнее, а тот кто лучше, кто умнее".

"У всех сейчас есть тренеры по физподготовке, которые говорят: "Я сделаю тебя крупнее и сильнее". Но значит ли это сделать лучше? Возможно все эти рассказы Фьюри всем и каждому о том, что он выйдет с весом 120 кг психологически повлияли на Уайлдера. Был ли тот костюм слишком тяжелым или нет, лично я считаю, что иногда в таких ситуациях ты начинаешь искать любые причины. Я думаю, что когда прозвучал гонг, он понимал, что не готов, что что-то не так. Что было не так, знает только он и Господь".