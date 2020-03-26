Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров поколения

Новости спорта:Британец Энтони Джошуа дал прогноз на бой украинца с Дереком Чисорой.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

"Думаю, что Чисора создаст Усику проблемы. Я смотрел его бой против Дэвида Прайса и видел, как он контролировал ситуацию по ходу поединка. Я тоже спарринговал с Дереком и могу сказать, что он очень сильный соперник. С ним лучше не шутить.

Может ли Усик сдержать Чисору? Думаю, да. Он отлично двигается в ринге. Может быть, мощь Усика не будет беспокоить Чисору. Тогда у украинца могут возникнуть проблемы. Но опять же, Усик - один из лучших боксеров поколения, которых только видел мир", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, базовой датой боя Усик - Чисора называют 23 мая, однако поединок могут перенести из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Усик попал в топ-3 в супертяжелом весе по версии BoxRec.