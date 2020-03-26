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Дэвид Хэй: Чисоре необходимо найти способ потопить Усика

Дэвид Хэй: Чисоре необходимо найти способ потопить Усика
15:59 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дэвид Хэй настраивает Дерека Чисору лишь на бой с Александром Усиком.

Британский промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй признался, что не обсуждал со своим подопечным возможность проведения боя с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. По его словам, они сосредоточены на поединке с украинцем Александром Усиком.

"Я действительно не говорил с Дереком о Джошуа, поскольку это совершенно не важно сейчас. Единственное, что имеет значение, направить всю энергию на бой с Александром Усиком", — заявил Хэй.

"Ему необходимо найти способ потопить Усика. Я думаю, Дереку под силу это сделать. Ранее он сражался, будучи не в форме, на пустом месте".

Ранее Дерек Чисора неоднократно заявлял о нежелании драться с Энтони Джошуа, ведь они еще будучи аматорами занимались в одном боксерском клубе в Финчли.

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Пока неизвестно, когда состоится бой украинца и британца. Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок могут перенести из-за пандемии коронавируса.

Бой против Чисоры должен стать для Усика вторым в супертяжелой весовой категории после победы над Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года.

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Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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