Соперник Ломаченко покинул свой дом из-за пандемии коронавируса

Новости спорта:В США продолжается стремительное распространение коронавируса COVID-19, страна уже вышла в лидеры во всем мире по официальному числу зараженных.

Непобедимый чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес, который должен был провести поединок против Василия Ломаченко, покинул свой дом в Бруклине именно из-за пандемии.

Лопес временно переехал в Джонсборо, штат Арканзас, потому что Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в США. 22-летний Лопес и его жена Синтия живут в доме своей невестки, где Лопес чувствует себя более комфортно.

"Прямо сейчас мы просто сидим дома", - передает слова Лопеса BoxingScene. - "Мне просто нужно было уехать из Нью-Йорка. Там слишком много людей заражаются, слишком много людей с вирусом. Я не могу рисковать и заразиться, особенно из-за того, что у меня астма и все такое, это не очень хорошо для меня. Смена времен года действительно вызывает у меня не только аллергию, но и астму".

"Мы с женой просто стараемся быть осторожными. Сидим дома и пытаемся не заболеть. Это отстой, потому что я, как спортсмен, люблю быть активным, а сейчас мы просто должны быть заперты в помещении. Мы пытаемся извлечь максимум из этого".

На этой неделе Лопес должен был начать свой тренировочный сбор в преддверии долгожданного поединка с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), но украинец вернулся в Украину. Поединок между спортсменами, скорее всего, перенесут на пару месяцев, или же вовсе на осень.

После переезда в Арканзас, Теофимо Лопес (15-0, 12 нокаутов) рассматривает возможность подготовки к поединку с Ломаченко именно в этом спокойном месте.

"Мне здесь нравится", - сказал Лопес. - "Честно говоря, здесь все намного менее хаотично. Нет того сумасшествия, как в Нью-Йорке. Здесь все не настолько дорогое, не только удобно для меня, но и финансово лучше. Новый дом площадью 3200 квадратных футов, который только строится, стоит около 400 000 долларов".