Скачать
Пятница, 27.03.2020
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Драфт НХЛ может сменить формат из-за коронавируса
Драфт НХЛ может сменить формат из-за коронавируса
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио
Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

Соперник Ломаченко покинул свой дом из-за пандемии коронавируса

Соперник Ломаченко покинул свой дом из-за пандемии коронавируса
09:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:В США продолжается стремительное распространение коронавируса COVID-19, страна уже вышла в лидеры во всем мире по официальному числу зараженных.

Непобедимый чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес, который должен был провести поединок против Василия Ломаченко, покинул свой дом в Бруклине именно из-за пандемии.

Лопес временно переехал в Джонсборо, штат Арканзас, потому что Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в США. 22-летний Лопес и его жена Синтия живут в доме своей невестки, где Лопес чувствует себя более комфортно.

"Прямо сейчас мы просто сидим дома", - передает слова Лопеса BoxingScene. - "Мне просто нужно было уехать из Нью-Йорка. Там слишком много людей заражаются, слишком много людей с вирусом. Я не могу рисковать и заразиться, особенно из-за того, что у меня астма и все такое, это не очень хорошо для меня. Смена времен года действительно вызывает у меня не только аллергию, но и астму".

"Мы с женой просто стараемся быть осторожными. Сидим дома и пытаемся не заболеть. Это отстой, потому что я, как спортсмен, люблю быть активным, а сейчас мы просто должны быть заперты в помещении. Мы пытаемся извлечь максимум из этого".

Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя

На этой неделе Лопес должен был начать свой тренировочный сбор в преддверии долгожданного поединка с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), но украинец вернулся в Украину. Поединок между спортсменами, скорее всего, перенесут на пару месяцев, или же вовсе на осень.

После переезда в Арканзас, Теофимо Лопес (15-0, 12 нокаутов) рассматривает возможность подготовки к поединку с Ломаченко именно в этом спокойном месте.

"Мне здесь нравится", - сказал Лопес. - "Честно говоря, здесь все намного менее хаотично. Нет того сумасшествия, как в Нью-Йорке. Здесь все не настолько дорогое, не только удобно для меня, но и финансово лучше. Новый дом площадью 3200 квадратных футов, который только строится, стоит около 400 000 долларов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Нью-Йорк, Бокс, Новости бокса, Коронавирус, Теофимо Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коноплянка боится, что будет через неделю
02 "Сборная коронавируса" из известных футболистов
03 Умер легендарный тренер сборной Франции по футболу
04 Клуб Реброва хочет купить игрока Шахтера
05 Чемпион UFC Джон Джонс арестован
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь