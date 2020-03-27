"Я его прибью": Боксер Уайт зазывает на бой лучших бойцов UFC

Новости спорта:Диллиан Уайт хочет провести бои со звездами ММА.

Британский боксер, обладатель временного титула WBC в суперятяжелом весе Диллиан Уайт заявил, что готов встретится с чемпионом UFC Стипе Миочичем или бойцом этой организации Франсисом Нганну, причем сделать это он готов как на боксерском ринге, так и по правилам смешанных единоборств.

Это заявление Уайт, который сейчас готовится к поединку против Александра Поветкина, сделал в видео, опубликованном на его собственном YouTube-канале.

"Я встречусь со Стипе Миочичем. Я выйду на бой в UFC. Один боксерский поединок, один бой в UFC, — сказал Уайт, который ранее выступал в кикбоксинге. — Один боксерский поединок, один в ММА, скажите Дане Уайту, пусть свяжется со мной. Я встречусь с Франсисом Нганну. Я его прибью. Он не может держать удар, он трус. Один бой в боксе, один в ММА. Если хотите сначала в ММА, давайте. Сначала бокс, хорошо. Даже муайтай, сделайте бой со мной в кикбоксинге — три боя, скажите Дане Уайту".

Ранее сообщалось, что чемпион UFC Джон Джонс был арестован.