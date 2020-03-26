Чемпион UFC Джон Джонс арестован

Новости спорта:Спортсмен арестован за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия.

Чемпион UFC в полутяжёлом весе, лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс арестован полицией штата Нью-Мексико. Американца задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, а также за неосторожное обращение с оружием.

Инцидент произошёл около 01:00 в Альбукерке. Полиция получила сообщение о стрельбе. Приехав на место происшествия и обыскав машину Джонса, представители правоохранительных органов обнаружили пистолет, на который у Джона не было разрешения. При этом он отрицал, что вёл из него стрельбу, сообщает MMA Fighting.

Это уже не первые проблемы Джонса с законом. В прошлом он лишался водительских прав на полгода.

Напомним, Джонс предыдущий поединок провёл в феврале 2020 года и с трудом победил Доминика Рейеса.