Скачать
Четверг, 26.03.2020
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Стадион Динамо могут переоборудовать на больницу для больных коронавирусом
Стадион Динамо могут переоборудовать на больницу для больных коронавирусом
Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио
Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

Чемпион UFC Джон Джонс арестован

Чемпион UFC Джон Джонс арестован
20:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Спортсмен арестован за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия.

Чемпион UFC в полутяжёлом весе, лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс арестован полицией штата Нью-Мексико. Американца задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, а также за неосторожное обращение с оружием.

Инцидент произошёл около 01:00 в Альбукерке. Полиция получила сообщение о стрельбе. Приехав на место происшествия и обыскав машину Джонса, представители правоохранительных органов обнаружили пистолет, на который у Джона не было разрешения. При этом он отрицал, что вёл из него стрельбу, сообщает MMA Fighting.

Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

Это уже не первые проблемы Джонса с законом. В прошлом он лишался водительских прав на полгода.

Напомним, Джонс предыдущий поединок провёл в феврале 2020 года и с трудом победил Доминика Рейеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Джон Джонс, UFC, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Суркис прокомментировал слухи о назначении Скрипника на пост главного тренера Динамо
02 Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
03 В Италии считают матч Лиги чемпионов одной из главных причин эпидемии COVID-19
04 Головко назвал ключевую фразу Лобановского в Динамо
05 Снижение зарплаты: Футболисты "Баварии" пошли на крайние меры, чтобы помочь сотрудникам клуба
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь