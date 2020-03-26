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Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио
17:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта:Перенесенная Олимпиада, скорее всего, пройдет летом.

Глава Координационной комиссии Международного олимпийского комитета по Олимпийским играм в Токио Джон Коутс назвал предполагаемые даты Игр, которые были перенесены из-за коронавируса.

Его слова приводит thejakartapost.com.

Ожидается, что в 2021 году Олимпиада пройдет в период с середины июля по первую половину августа. Коутс отметил, что Игры должны пройти между двумя турнирами "Большого шлема" - Уимблдоном и US Open.

Кроме того, МОК предстоит решить, как избежания пересечения с чемпионатами мира по плаванию (с 16 июля по 1 августа) и легкой атлетике (с 6 по 15 августа). ЧМ по легкой атлетике может быть перенесен на 2022 год.

Официально: Олимпиада-2020 перенесена

Даты проведения Игр будут утверждены в ближайший месяц. "Мы хотим более или менее окончательно согласовать даты в течение четырех недель", - сказал Коутс.

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Олимпийские игры, Токио, Олимпиада, ОИ-2020.
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