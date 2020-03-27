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Промоутер: Уайлдер должен отступить ради боя Джошуа - Фьюри

Промоутер: Уайлдер должен отступить ради боя Джошуа - Фьюри
10:24 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта:Промоутер Дэвид Хиггинс считает, что Деонтею Уайлдеру не стоит требовать немедленного реванша с Тайсоном Фьюри.

Австралийский промоутер Дэвид Хиггинс, известный своей работой с Джозефом Паркером, считает, что экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру не следует требовать немедленного реванша с чемпионом WBC и The Ring Тайсоном Фьюри, чтобы Фьюри и чемпион WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа смогли провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а Уайлдер бы потом встретился с победителем.

"Ну на самом деле Тайсон Фьюри основательно разобрался с Деонтеем Уайлдером, задавил его, уничтожил, заставил выглядеть как средневес, — сказал Хиггинс в интервью Fight Hub TV. — Если Деонтей Уайлдер запустит организацию третьего боя, это будет неуважительно ко всем поклонникам бокса, потому что все они хотят увидеть бой Фьюри-Джошуа. Потому Деонтею стоит отступить в сторону и позволить этому бою состояться, ему заплатят большие отступные, сравнимые с его крупнейшими гонорарами, а затем он встретится с победителем. Это был бы достойный поступок".

"Если Уайлдер настоит на своем, он заставит мир смотреть бой, который они не хотят видеть… — добавил Хиггинс. — сейчас все хотят боя за звание абсолютного чемпиона Фьюри-Уайлдер. Уайлдер затем может получить свой реванш и получит отступные. Так что для Уайлдера будет эгоистично требовать реванша".

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"Фьюри в своей лучшей форме уничтожит Джошуа, — дал свой прогноз на бой Фьюри-Джошуа промоутер. — Фьюри лучше двигается, он смелее, мужественнее, мастеровитее — он будет играть с Джошуа, если выйдет на ринг таким же как в прошлом бою".

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Дэвид Хиггинс.
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