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Известный тренер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Известный тренер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
15:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Роберт Гарсия уверен, что Василий Ломаченко победит Теофимо Лопеса.

Американский тренер Роберт Гарсия прокомментировал предстоящий поединок чемпиона WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

Специалист отдает предпочтения украинцу, считая, что он одержит победу решением судей, однако отмечает, что Лопес может нокаутировать Ломаченко.

"Ломаченко против Лопеса - отличный бой. Будем надеяться, что он не будет отменен или перенесен, потому что я в предвкушении этого поединка, который я собираюсь посетить. Это будет отличный бой, потрясающий. Прямо сейчас ставлю на победу Ломаченко судейским решением. У него хорошая техника, скорость, работа ног. Я выбираю его победителем, но я люблю Теофимо и его отца. Я не списываю его со счетов.

Считаю, что у Теофимо есть мощь, чтобы потрясти Ломаченко в любой момент боя. Если он это сделает, то нокаутирует Василия. Я ненавижу это говорить, ведь люблю Теофимо и его отца… Но я склоняюсь к победе Ломаченко решением судей. Я не буду удивлен, если Лома поймает, потрясет и побьет Лопеса.

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Однако у Теофимо есть уверенность, мощь и скорость. Он молодой и хочет доказать всем, что они неправы, ведь только некоторые дают ему шанс. Я знаю, что он верит в себя и не буду удивлен, если он побьет Ломаченко и станет одним из лучших в мире в pound-for-pound", - сказал Гарсия.

Отметим, что бой Ломаченко - Лопес должен был состояться 30 мая, однако из-за коронавируса WBO отменила все мероприятия до июня.

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Бокс, Роберт Гарсия, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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