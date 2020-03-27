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Еще один боксер-супертяж заболел коронавирусом

Еще один боксер-супертяж заболел коронавирусом
13:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Боксеру Трэвису Кауффману сообщили, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

Американский супертяжеловес Трэвис Кауффман (32-3, 23 КО) сообщил, что заразился коронавирусом.

"У меня новости. В 11 часов меня разбудил телефонный звонок. Звонили из Департамента здравоохранения штата Пенсильвании и сказали: "Вам сообщили в госпитале, что ваш тест на коронавирус показал положительный результат?"

В общем, чувствую себя нормально. Но чувствую перепады. Сегодня самочувствие чуть хуже, чем было вчера", – сказал Кауффман.

"Началось все с того, что у меня першило горло. На следующий день, в субботу я чувствовал, как будто меня сбил грузовик. У меня болело тело и у меня поднялась температура. Именно тогда я сказал, что должен пройти проверку.

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Я сказал врачу, что у меня сильная лихорадка. Они проверили меня на наличие гриппа и на коронавирус. Я покинул больницу, потому что думал, что заболел гриппом. Врачи сказали мне сидеть дома в изоляции. Что тест может занять до 10 дней. Сегодня утром, четыре дня спустя, я получил результаты", - добавил боксер.

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Бокс, Новости бокса, Коронавирус, Трэвис Кауффман.
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