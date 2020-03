Еще один боксер-супертяж заболел коронавирусом

Американский супертяжеловес Трэвис Кауффман (32-3, 23 КО) сообщил, что заразился коронавирусом.

"У меня новости. В 11 часов меня разбудил телефонный звонок. Звонили из Департамента здравоохранения штата Пенсильвании и сказали: "Вам сообщили в госпитале, что ваш тест на коронавирус показал положительный результат?"

В общем, чувствую себя нормально. Но чувствую перепады. Сегодня самочувствие чуть хуже, чем было вчера", – сказал Кауффман.

"Началось все с того, что у меня першило горло. На следующий день, в субботу я чувствовал, как будто меня сбил грузовик. У меня болело тело и у меня поднялась температура. Именно тогда я сказал, что должен пройти проверку.

Heavyweight Travis Kauffman (32-3) has announced that he's tested positive for coronavirus and posted this video from self-isolation. He last fought in a tenth-round KO defeat to Luis Ortiz on the Wilder vs Fury undercard in 2018. pic.twitter.com/Z4T7Um1w3k

— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 26, 2020