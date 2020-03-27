Промоутер рассказал о ситуации с боями Ломаченко и Постола

Новости спорта:Промоутер надеется провести в мае поединок Виктора Постола.

Американский промоутер Боб Арум надеется сохранить некоторые свои майские боксерские шоу, в частности, бои украинцев Виктора Постола против Хосе Рамиреса (9 мая) и Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса (30 мая).

"Мы надеемся спасти майские события. Я надеюсь, что мы сохраним поединок Хосе Рамиреса с Виктором Постолом.

По поводу Ломаченко – Лопес, то все зависит от развития ситуации с пандемией коронавируса. Мы не назначили новую дату. Надо посмотреть, как все сложится. Бой может состояться в июне или июле. Мы до сих пор хотим провести поединок в Нью-Йорке", - сказал Боб Арум в комментарии badlefthook.com.

Ранее сообщалось, что WBO не будет проводить до июня поединки под своей эгидой