Промоутер: Телеканалы отчаянно ищут живые спортивные события

Новости спорта:Промоутер считает, что спорт нужно показывать, даже если все будет проходить без зрителей.

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что встретится с представителями британской комиссии по боксу в конце апреля, чтобы обсудить организацию боксерских шоу без зрителей. Глава группы Matchroom утверждает, что телеканалы ждут таких решений.

"Это действительно трудное время для всего спортивного телевидения. Эти компании живут от показа прямых трансляций, и теперь они отрезаны от кислорода и ничего не могут с этим поделать.

Каждое спортивные событие, даже без фанатов, будет с энтузиазмом восприниматься ними. Телеканалы отчаянно ищут живые спортивные события", - объясняет Хирн.

Хирн хотел организовать шоу без участия зрителей в конце марта, но в итоге такое решение не было принято, потому что оно считалось слишком опасным.

"Мы должны подождать несколько недель и посмотреть, насколько серьезными будут последствия вспышки коронавируса в Англии. В этой ситуации организация чего-либо была бы безответственной. Представьте, что один из поединков заканчивается тяжелым нокаутом, и боксер нуждается в быстрой медицинской помощи. В конце концов, врачи сейчас заняты борьбой с пандемией. Что тогда? Мы вернемся к этой идее через несколько недель", - говорит глава Matchroom Boxing.