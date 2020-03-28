Ломаченко: Спорсмены, не сдавайтесь

Новости спорта:Боксер дал несколько советов, как вести себя в сложившихся условиях.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise Василий Ломаченко опубликовал пост, в котором попросил своих подписчиков соблюдать меры предосторожности во время пандемии коронавируса.

"Тренировки никогда не останавливаются. Желаю всем здоровья. Прошу вас, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации властей. Спорсмены, не сдавайтесь. Проводите тренировки, насколько это возможно. Продолжайте быть сильными для себя и людей, которых вы любите", - написал украинец в своем Instagram.

Напомним, что следующий поединок Ломаченко должен был состояться 30 мая, однако WBO отложила бой с Теофимо Лопесом из-за пандемии коронавируса.