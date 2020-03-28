Майк Тайсон назвал Уайлдера "зомби" в реванше против Фьюри

Новости спорта:Майк отметил, что "Бронзовый бомбардировщик" все еще может все изменить.

Легендарный американский боксер дал оценку выступлению Деонтея Уайлдера в бою против Тайсона Фьюри.

"Я считаю, что Уайлдер боксировал в реванше не так, как в первом бою. В 2018 году он верил в то, что может победить. А во втором поединке Деонтей был похож на зомби. Не знаю, как объяснить, но в нем не было жизни. Возможно, Уайлдер просто был уже не тем боксером, который давал отпор Фьюри в декабре 2018-го.

Есть ли у него теперь шансы? Конечно, да. Шансы есть всегда. Все зависит от того, как сильно он желает победы. Если Уайлдер захочет посвятить свою жизнь настоящим победам, тогда может случиться все, что угодно", - цитирует Майка BoxingNews 24/7.

Напомним, что боксеры провели между собой уже два боя. Встреча 2018 года завершилась ничьей, а в бою 2020 года Фьюри побил Уайлдера, завоевав титул WBC.

Ранее сообщалось, что третий бой между Фьюри и Уайлдером под вопросом.