Появилось видео задержания Джона Джонса

Новости спорта:Полиция выдвинула в отношении бойца UFC четыре обвинения.

Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс угодил в крупный скандал. Американского бойца арестовали за вождение в нетрезвом виде и стрельбу в центре города Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Как сообщает MMA Fighting, полиция выдвинула в отношении Джонса сразу четыре обвинения. Помимо вождения в нетрезвом виде и небрежного обращения с оружием, бойца будут судить за хранение открытой тары с алкоголем в автомобиле и за вождение без страховки.

Также стало доступно видео задержания именитого бойца:

Известно, что изначально патруль полиции среагировал на выстрелы в центре города. Прибыв на место, правоохранители заметили одинокого мужчину, сидевшего в автомобиле. Полицейские попросили водителя опустить боковое стекло, после чего увидели внутри салона бутылку текилы и "вещество, похожее на марихуану" на рубашке Джонса.

Патрульные спросили Джона и о выстрелах, но он заявил, что ничего не знает. Спустя время сотрудник полиции обнаружил в машине заряженный пистолет и гильзу, что противоречило словам бойца UFC.

Это не первый подобный скандал с участием Джонса. Ранее американца уже задерживали за езду в нетрезвом виде в 2012 году.

Напомним, что в феврале боец UFC в главном бою вечера победил Доминика Рейеса.