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Суббота, 28.03.2020
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Майский бой Усика перенесен

Майский бой Усика перенесен
15:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Эдди Хирн заявил о переноси вечеров бокса.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединки, которые были запланированы на май 2020 года, будут перенесены на альтернативные даты.

По словам Хирна, в лучшем случае они состоятся в июне.

"Пока сложно сказать, как долго продлится карантин. В лучшем случае бои в Великобритании стартуют в июне. Именно поэтому мы должны перенести майские поединки на альтернативные даты. Никто не будет ничего организовывать на май", — приводит слова Эдди Хирна BoxingNews24.

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Таким образом, перенесён будет поединок между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, который был запланирован на 2 мая и должен пройти в Манчестере, и бой украинского боксёра Александра Усика и британца Дерека Чисоры, который должен был состояться 23 мая в Лондоне на арене O2.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Усик - Чисора.
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