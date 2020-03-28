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Жан Беленюк: Сокращение расходов на спорт будет иметь тяжелые последствия

Жан Беленюк: Сокращение расходов на спорт будет иметь тяжелые последствия
13:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта:Жан Беленюк прокомментировал возможные изменения в Бюджете-2020.

Чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал предложенные Кабинетом Министров изменения в государственный бюджет, где из-за ситуации с пандемией коронавируса будут урезаны расходы на спорт на 55 процентов.

На своей странице в Facebook спортсмен призвал правительство доработать документ и предупредил, что сокращение расходов на спорт повлечет за собой тяжелые последствия.

"Цифры, которые я увидел по расходам на сферу спорта, ошеломили меня. Безусловно, ситуация которая сложилась, борьба с пандемией Covid-19 - это очень важно, но что нас ждет после борьбы с вирусом? Предложенное сокращение расходов повлечет за собой очень тяжелые последствия. Всем нам известно, что из-за пандемии были отменено или перенесено очень много соревнований, на многих из которых спортсмены должны были завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх. Четких дат или понимания, как все будет происходить после пандемии, мы не имеем, но это время наступит. Мы должны провести чемпионаты Украины для всех возрастных групп для того, чтобы сформировать сборные на следующий год. Это все также непосредственно влияет на заработную плату тренеров и спортсменов. Перенесенные чемпионаты все-равно будут проведены, поэтому спортсмены должны готовиться и участвовать в этих мероприятиях... Сокращение расходов и отсутствие возможности провести и принять участие в этих соревнованиях могут иметь самые печальные последствия для украинского спорта в будущем", - написал Беленюк.

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Он также подчеркнул, что расходы на проведение лишь календарных спортивных мероприятий должны составлять не менее 814 миллионов гривень.

"Я провел все необходимые консультации по сложившейся ситуации. Для того, чтобы украинские спортсмены и тренеры могли работать и участвовать в соревнованиях, расходы на проведение лишь календарных спортивных мероприятий должны составлять не менее 814 миллионов гривень. Убежден, что правительство учтет это при доработке изменений в бюджет-2020. Надеюсь на поддержку всех неравнодушных к украинскому спорту и спортивного сообщества!" - отметил депутат.

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Борьба, Жан Беленюк, Слуга народа.
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