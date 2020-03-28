Усик о коронавирусе: Слишком много паники вокруг этого всего

Новости спорта:Александр Усик высказался касательно пандемии коронавируса.

Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о пандемии коронавируса.

"Некоторые ребята, для которых эта Олимпиада должна была стать последней и по возрасту, и по каким-то физическим кондициям, могут туда попросту не попасть, потому что за год может многое измениться. Появятся новые молодые ребята, которые выбьют старичков с их мест. Если это надо переносить, если это целесообразно, то да. Но моё мнение — слишком много паники вокруг этого всего.

У некоторых ребят есть спонсоры, которые им помогают, а некоторые продают вещи, старые машины, тратят сбережения и выкладывают их на подготовку к Олимпиаде. Это их приоритет. Они кидают на это все силы, и они лишатся этой возможности.

Паника порождает панику. Нужно меньше смотреть телевизор об этой проблеме. Не заходите, не получайте информацию. Выезжайте в лес! Вирус боится кислорода в крови, вирус боится воды. Протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Радуйтесь жизни, а не читайте новости, которые вас загружают. Зачем говорить об этом так часто? Почему мы не говорим о СПИДе, туберкулёзе, авариях, алкоголизме? Почему не говорим, сколько людей умирает от водки?" — сказал Усик в интервью телеканалу NewsOne.