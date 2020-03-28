Легенда бокса: Коронавирус создали сумасшедшие ученые

Новости спорта:Бернард поделился своим мнением о новой болезни.

Легендарный американский боксер Бернард Хопкинс рассказал, что думает о пандемии коронавируса.

"Я хочу, чтобы все люди вокруг были здоровыми. Необходимо постоянно думать о других. Бои во время карантина? Нет смысла говорить о поединках. Важны человеческие жизни. Если у тебя нет жизни, то тебе не нужны бои, вечера бокса и промоутеры".

"История повторяется. Этот вирус создали люди. Нас опять атаковали. Скорее всего, коронавирус был создан этими сумасшедшими учеными, которых вы можете увидеть в научно-фантастических фильмах. Мы не должны позволить этой болезни поставить нас на колени", - сказал Бернард Хопкинс.

Напомним, ученые заявляют, что новый вирус имеет совершенно естественное происхождение. По состоянию на утро 28 марта количество инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 590 тысяч человек. Погибли от болезни 23 365 человек, а вылечились - 131 712.

Коронавирус повлиял на весь мировой спорт, в том числе и на бокс. Так, множество боев находится под угрозой срыва: Ломаченко - Лопес, Усик - Чисора, Джошуа - Пулев, Уайт - Поветкин, Альварес - Сондерс и другие.