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"Экономике будут вилы": Усик высказался о карантине

"Экономике будут вилы": Усик высказался о карантине
15:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Усик прокомментировал введение карантина в Украине.

Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о карантине из-за пандемии коронавируса в Украине.

"Экономике будут вилы. Люди не работают, у людей закончатся деньги и еда. Происходит что-то неимоверное.

Как это отразится на спортсменах? На некоторых очень сильно отразится, на некоторых — нет.

Государство и так уделяет спортсменам мало внимания, а когда они привозят медали с разных крупных соревнований, они кричат, вот, смотрите, это наши спортсмены, они завоевали, какие они молодцы.

Майский бой Усика перенесен

Есть небезразличные люди, которые помогают спортсменам. Они и будут помогать. У нас все вопреки, у спортсменов. Мы выигрываем и привозим медали для своей неньки не потому, что нам кто-то помогает, а потому что наша задача — идти к вершинам с самого детства. Так и будет, ничего не изменится, но хотелось бы, чтобы изменилось", — сказал Усик в интервью NewsOne.

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Бокс, Карантин, Новости бокса, Коронавирус, Александр Усик.
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