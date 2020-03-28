"Экономике будут вилы": Усик высказался о карантине

Новости спорта:Александр Усик прокомментировал введение карантина в Украине.

Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о карантине из-за пандемии коронавируса в Украине.

"Экономике будут вилы. Люди не работают, у людей закончатся деньги и еда. Происходит что-то неимоверное.

Как это отразится на спортсменах? На некоторых очень сильно отразится, на некоторых — нет.

Государство и так уделяет спортсменам мало внимания, а когда они привозят медали с разных крупных соревнований, они кричат, вот, смотрите, это наши спортсмены, они завоевали, какие они молодцы.

Есть небезразличные люди, которые помогают спортсменам. Они и будут помогать. У нас все вопреки, у спортсменов. Мы выигрываем и привозим медали для своей неньки не потому, что нам кто-то помогает, а потому что наша задача — идти к вершинам с самого детства. Так и будет, ничего не изменится, но хотелось бы, чтобы изменилось", — сказал Усик в интервью NewsOne.