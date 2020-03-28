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"Эти двое должны подраться": Тайсон нашел соперника для Ломаченко

"Эти двое должны подраться": Тайсон нашел соперника для Ломаченко
17:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Майк Тайсон хочет увидеть бой Ломаченко - Дэвис.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон впечатлён результатами чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise в лёгком весе Василия Ломаченко и чемпиона мира по версии WBA Regular в лёгком дивизионе Джервонты Дэвиса. По словам Тайсона, эти двое должны провести бой.

"Меня впечатляет Василий Ломаченко. Знаете, этот парень из Украины. Вы слышали о нём? Он мне нравится. Мне также нравится Джервонта Дэвис. Эти двое должны подраться", — приводит слова Тайсона Boxingnews24.

Напомним, в мае 2020 года Василий Ломаченко должен был провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом. Встреча перенесена из-за пандемии коронавируса.

Ранее Тайсон назвал Уайлдера "зомби".

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Бокс, Новости бокса, Майк Тайсон, Джервонта Дэвис.
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