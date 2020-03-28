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Оскар Де Ла Хойя пожертвовал $250 тысяч на борьбу с коронавирусом

Оскар Де Ла Хойя пожертвовал $250 тысяч на борьбу с коронавирусом
17:21 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта:Деньги пойдут на покрытие расходов, связанных с лечением больных коронавирусом.

Американский промоутер и бывший боксер Оскар Де Ла Хойя и его супруга Милли Корретье пожертвовали 250 тысяч долларов больнице Adventist Health White Memorial в Лос-Анджелесе. 

"Adventist Health White Memorial — это моя больница. Они оказали неоценимую помощь моей маме, когда он боролась с раком груди, — сказал Де Ла Хойя. — В это кризисное время White Memorial несет большие расходы, так как не прекращает оказывать квалифицированную помощь жителям нашего района Бойл-Хайтс. От своего имени, имени Милли и наших детей мы жертвуем 250 тысяч долларов больнице для покрытия этих незапланированных расходов. Я призываю своих коллег — знаменитостей, спортсменов, бизнесменов и общественных деятелей — пожертвовать деньги White Memorial или своей местной больнице, чтобы помочь во время этого кризиса".

"COVID-19 продолжает быстро распространяться по стране. Те, кто работает в здравоохранении и в наших больницах, — настоящие герои, вышедшие на передовую, и заслуживают нашей благодарности и восхищения. Это наш способ сказать им спасибо", — сказала Корретье.

Ранее сообщалось, что майский бой Усика перенесен.

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Бокс, Оскар Де Ла Хойя, Новости бокса, Коронавирус.
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