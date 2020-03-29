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Соперником Спенса стал Дэнни Гарсия

Соперником Спенса стал Дэнни Гарсия
08:07 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Когда состоится поединок - пока неизвестно.

Дэнни Гарсия стал обязательным претендентом на бой c чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC Эрролом Спенсом, подтвердил президент Всемирного боксерского союза Маурисио Сулейман.

Их поединок должен был состояться еще в январе, однако он был отменен из-за автомобильной аварии, в которую угодил Спенс прошлой осенью.

Дата боя Гарсии и Спенса пока неизвестна, поскольку спортивные события в США массово отменяются из-за пандемии коронавируса.

Вместо чемпионского поединка Гарсия провел бой против украинца Ивана Редкача. Американец одержал убедительную победу единогласным решением судей.

Майский бой Усика перенесен

Спенс завоевал чемпионский титул WBC после победы над Шоном Портером в сентябре прошлого года, добавив его в коллекцию к поясу IBF.

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Все по теме:

Дэнни Гарсия, Иван Редкач, Бокс новости, Маурисио Сулейман, Эррол Спенс.
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