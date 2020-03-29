Соперником Спенса стал Дэнни Гарсия

Новости спорта:Когда состоится поединок - пока неизвестно.

Дэнни Гарсия стал обязательным претендентом на бой c чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC Эрролом Спенсом, подтвердил президент Всемирного боксерского союза Маурисио Сулейман.

Их поединок должен был состояться еще в январе, однако он был отменен из-за автомобильной аварии, в которую угодил Спенс прошлой осенью.

Дата боя Гарсии и Спенса пока неизвестна, поскольку спортивные события в США массово отменяются из-за пандемии коронавируса.

Вместо чемпионского поединка Гарсия провел бой против украинца Ивана Редкача. Американец одержал убедительную победу единогласным решением судей.

Спенс завоевал чемпионский титул WBC после победы над Шоном Портером в сентябре прошлого года, добавив его в коллекцию к поясу IBF.