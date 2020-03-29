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Для Хэя Усик не произвел впечатление будущего чемпиона

Для Хэя Усик не произвел впечатление будущего чемпиона
09:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Британец становился чемпионом мира в тяжелой весовой категории после повышения из первого тяжелого веса.

Бывший британский боксер, а ныне промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал, что его не впечатлил украинец Александр Усик в первом бою в супертяжелом весе против Чаза Уизерспуна.

"Это был не тот спектакль, который заставлял дрожать спину. До этого момента лишь я и Эвандер Холифилд прошли такой путь, сперва становились номером один в тяжелом весе, а затем — чемпионом мира в тяжелом весе и чемпионом в супертяжелом. Так что, если он присоединится к самой элитной группе, этот первый шаг против Уизерспуна не выглядел здорово".

"Не было мыслей: "Да, это парень, который победит Фьюри, который победит Энтони Джошуа". Вы не думали об этом. Вы просто подумали: "Эх, дай мне посмотреть, на что похож его следующий бой".

Александр Усик (17-0, 13 КО) свой следующий поединок проведет против Чисоры (32-9, 23 КО). Пока неизвестно, когда состоится бой украинца и британца. Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок могут перенести из-за пандемии коронавируса.

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Бой против Чисоры должен стать для Усика вторым в супертяжелой весовой категории после победы над Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года.

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