Мэнни Пакьяо ушел на карантин из-за больного на коронавирус

Новости спорта:Он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом.

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо ушёл на самоизоляцию и находится на карантине, сообщает BoxingScene. Филиппинец, выполняя обязанности сенатора у себя на родине, контактировал с другим представителем сената, у которого недавно диагностировали коронавирус. В результате чемпион мира ушёл на карантин, вместе с ним это сделала и его семья.

Известно, что Пакьяо уже прошёл экспресс-тест, показавший отрицательный результат. Тем не менее, Мэнни проведёт тестирование ещё раз, если у него или членов его семьи начнут проявляться симптомы заболевания.

Боксёр подчеркнул, что на данный момент в его стране есть люди, которые нуждаются в тестировании больше, чем он, потому он не станет злоупотреблять использованием экспресс-тестов.