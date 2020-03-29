Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Майский бой Усика перенесен
Майский бой Усика перенесен
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
Соперником Спенса стал Дэнни Гарсия
Соперником Спенса стал Дэнни Гарсия
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем

Мэнни Пакьяо ушел на карантин из-за больного на коронавирус

Мэнни Пакьяо ушел на карантин из-за больного на коронавирус
09:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом.

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо ушёл на самоизоляцию и находится на карантине, сообщает BoxingScene. Филиппинец, выполняя обязанности сенатора у себя на родине, контактировал с другим представителем сената, у которого недавно диагностировали коронавирус. В результате чемпион мира ушёл на карантин, вместе с ним это сделала и его семья.

Известно, что Пакьяо уже прошёл экспресс-тест, показавший отрицательный результат. Тем не менее, Мэнни проведёт тестирование ещё раз, если у него или членов его семьи начнут проявляться симптомы заболевания.

Кто из футболистов заболел коронавирусом (список)

Боксёр подчеркнул, что на данный момент в его стране есть люди, которые нуждаются в тестировании больше, чем он, потому он не станет злоупотреблять использованием экспресс-тестов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Карантин, Мэнни Пакьяо, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду встретил маму, которая вернулась после инсульта (Фото)
02 Кто из футболистов заболел коронавирусом (список)
03 Украинский флаг на матче Шахтера в Беларуси
04 Маркевич: Некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить футболистам
05 Видео ареста Джона Джонса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь