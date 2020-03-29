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Известный боксер сообщил о смерти отца из-за коронавируса

Известный боксер сообщил о смерти отца из-за коронавируса
13:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Энтони Ярд предостерег людей от халатного отношения к карантину.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Энтони Ярд предупредил всех об опасности коронавируса. Опасное заболевание забрало у боксёра отца, который до того не испытывал проблем со здоровьем.

"Я очень закрытый человек, и я до сих пор в состоянии шока, но, возможно, эта информация заставит кого-то остаться дома. Отец скончался от коронавируса. Он был здоровым и не испытывал проблем. Чем меньше людей соблюдает карантин, тем больше это будет распространяться. Я не врач, но знаю: чем реже вы будете покидать дом, тем выше шансы остаться здоровыми. Это серьёзно, и не стоит рисковать", — написал Ярд на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, в 2019 году Ярд бился за титул чемпиона мира с Сергеем Ковалёвым и проиграл россиянину нокаутом.

Ранее сообщалось, что майский бой Усика перенесен.

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Бокс, Новости бокса, Коронавирус, Энтони Ярд.
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