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Рой Джонс отказался от боя с Майком Тайсоном в 2003 году

Рой Джонс отказался от боя с Майком Тайсоном в 2003 году
14:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Андре Уорд рассказал, что в 2003 году мог состояться грандиозный бой.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд сообщил, что в 2003 году мир мог увидеть поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Роем Джонсом, но Джонс отказался от предложения в размере $ 40 млн.

"Знаю, что в 2003 году было предложение организовать поединок Майка Тайсона с Роем Джонсом. Я убеждён, что буду достаточно аккуратен в цифрах, если скажу, что гарантированная сумма гонорара составляла $ 40 млн.

Но Джонс отказался, так как его не устроила сумма. Что касается Тайсона, то в то время он уже не был тем Майком, которого мы знали", — приводит слова Уорда Boxingnews24.

Уорд дал ценный совет Уайлдеру

Майк Тайсон является одним из самых жёстких нокаутёров в истории супертяжёлого веса.

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Бокс, Рой Джонс, Андре Уорд, Новости бокса, Майк Тайсон.
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