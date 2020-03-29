Украинец Хижняк возглавил комиссию боксеров AIBA

Новости спорта:Украинский боксер теперь будет иметь право голоса на заседаниях исполнительного комитета AIBA.

Лидер сборной Украины по боксу, чемпион мира и Европы 2017 года и победитель Европейских игр 2019 года Александр Хижняк стал председателем комиссии боксеров Международной ассоциации бокса (AIBA).

Вице-председателем исполком AIBA избрал чемпионку Европы итальянку Ирму Тесту.

"Для меня большая честь стать членом Исполнительного комитета AIBA впервые в истории в качестве одного из представителей спортсменов. Я серьезно отношусь к этой ответственности и намерен обеспечить постоянное включение интересов боксеров в процессы принятия стратегических и административных решений.

Для моей новой роли я поставил ряд приоритетных задач, таких как раннее утверждение календаря на ближайшие годы, в том числе системы квалификации для Олимпийских игр 2024 года. Я также считаю важным получать более подробное разъяснение критериев, используемых судьями для оценки раундов", — сказал спортсмен.

Благодаря избранию, Хижняк также теперь будет иметь право голоса на заседаниях исполнительного комитета AIBA.