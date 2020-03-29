Соперник Ломаченко опасается коронавируса из-за своей астмы

Новости спорта:Будущий соперник Василия Ломаченко на время пандемии покинул Нью-Йорк.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) признался, что переживает по поводу пандемии коронавируса.

"Жду даты боя с Василием Ломаченко. Сейчас я уехал в Арканзас, решил покинуть Нью-Йорк. Как вы можете видеть по новостям, Нью-Йорк переживает не лучшие времена. У меня астма, так что коронавирус для меня опасен. Пытаюсь находиться подальше от эпицентра. Плюс в том, что все члены моей семьи здоровы", - сказал Лопес.

Ранее сообщалось, что бой Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко перенесен из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что соперником Спенса стал Дэнни Гарсия.