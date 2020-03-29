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Келл Брук хочет получить бой с Кроуфордом

Келл Брук хочет получить бой с Кроуфордом
15:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Келл Брук рассказал, что стороны заинтересованы в проведении боя.

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук рассчитывает получить поединок с действующим чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

По его словам, и американец, и его промоутер Боб Арум заинтересованы в такой встрече.

"Видел Боба Арума в США. Сказал ему, что у Кроуфорда заканчиваются соперники, а я тот парень, кто может его победить. Видел и Теренса, он сказал, что готов к такой встрече. Так что мы нашли общий язык. Все хотят организовать этот поединок. Осталось договориться о цифрах, и тогда можно начинать тренировочный лагерь. Весовая категория не будет проблемой", — приводит слова Брука BoxingScene.

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Теренс Кроуфорд в предыдущем поединке справился с Эгидиюсом Каваляускасом. Келл Брук нокаутировал Марка де Луку. Бой прошёл в первом среднем весе.

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Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Келл Брук.
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