Диллиан Уайт жестко прошелся по Энди Руису, который отказался драться с ним

Новости спорта:Диллиан Уайт жестко раскритиковал мексиканского боксера.

Известный британский боксер Диллиан Уайт обвинил экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса в нежелании проводить с ним бой.

"Официально заявляю: Энди Руис - толстый кусок дерьма. Мы пытались договориться с ним о поединке. Даже сделали Руису два предложения, но он отказался. А теперь Энди пытается создать у всех впечатление, что это я не хочу боксировать.

Я говорил с Эдди Хирном. Он сказал, что это отличный бой, и мы должны попытаться договориться. Сначала мы предложили Руису 2 миллиона долларов за поединок в Англии, а затем 5 миллионов за бой в США. Но Энди отказался. Почему? Сказал, что не будет готов ко 2-му мая", - приводит слова Уайта Boxingnews 24/7.

Напомним, что в следующем поединке британец должен встретится с россиянином Александром Поветкиным.