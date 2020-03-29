Сондерс отреагировал на перенос боя с Саулем Альваресом

Новости спорта:Британец Билли Джо Сондер спокойно отреагировал на новость о переносе боя с Саулем Альваресом.

Обладатель титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс прокомментировал информацию о переносе поединка против чемпиона WBA Сауля Альвареса.

"Я спокойно отреагировал на то, что наш бой не состоится в запланированную дату. Все просто: вещи, повлиявшие на эту ситуацию, находятся вне сферы влияния властей. Мне было бы неприятно, если бы бою помешала травма или рассечение. Это бы точно повлияло на меня и на поединок в целом.

Но дело не только во мне или Сауле. Весь боксерский мир сейчас под замком. Мы оказались в непростой ситуации. Поэтому никакого бокса не будет до тех пор, пока британские власти не дадут разрешения", - приводит слова Сондерса Boxing Scene.

Напомним, поединок должен был состояться 2 мая Однако из-за пандемии коронавируса встречу двух боксеров перенесли.