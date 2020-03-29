Миллер: Усику повезло, что он не дрался со Спонгом

Новости спорта:Американец Джаррелл Миллер уверен, что Тайрон Спонг нокаутировал бы Александра Усика.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер назвал боксера, который мог бы одержать победу над украинцем Александром Усиком.

"Я думаю, что Усику повезло. Почему? Просто он не боксировал с Тайроном Спонгом. Если бы мы увидели этот бой, то Спонг нокаутировал бы его. Я в этом уверен", - заявил Миллер в интервью Youtube-каналу EsNews.

Напомним, что Спонг должен был стать первым соперником украинца в супертяжелом весе, однако ему запретили проводить бои из-за употребления допинга.

В связи с этим Усик дебютировал в хэвивейте победой над Чаззом Уизерспуном.