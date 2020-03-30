Майк Тайсон вспомнил, как его тигр откусил руку женщине

Новости спорта:Боксер вспомнил инцидент, случившийся несколько лет назад.

Легендарный боксер Майк Тайсон вернулся в прошлое, чтобы рассказать подробности истории, когда его бенгальский тигр Кения оторвал руку человеку.

По словам Тайсона, это случилось по вине женщины, которая сама перепрыгнула через забор.

"Женщина перепрыгнула через забор, где находился тигр, и начала играть с ним. Тигр не знал ее, поэтому произошел серьезный несчастный случай", - объяснил боксер.

Тайсон также отметил, что заплатил пострадавшей 250 тысяч долларов даже несмотря на то, что трагедия случилась по ее вине.

"Они пытались подать в суд на меня, пока не стало понятно, что она перепрыгнула через забор и вошла на территорию тигра без разрешения... Но когда я увидел, что он сделал с ее рукой, я отдал ей 250 000 долларов... Я был сумасшедшим.

Вы не можете представить, что тигр может сделать с человеческой плотью... Невозможно приручить этих кошек на 100%. Они убивают случайно. Они даже не хотят тебя убивать, они делают это случайно. Они слишком сильны", - цитирует Тайсона Marca.

Отметим, что тигра Кению Тайсон купил за 55 тысяч фунтов. Хищник прожил у боксера 16 лет, а вскоре после инцидента с женщиной боксер вынужден был избавиться от него.