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Понедельник, 30.03.2020
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Английский футболист нарушил карантин и после ночных гуляний разбил свой Range Rover

Английский футболист нарушил карантин и после ночных гуляний разбил свой Range Rover
09:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм

Новости спорта:Ранее он призывал всех оставаться дома.

Полузащитник и капитан Астон Виллы Джек Грилиш попал в аварию на своем автомобиле марки Range Rover, к тому же нарушив карантин в Великобритании.

Он возвращался домой от знакомого, где был ночью, однако по пути врезался в три припаркованные автомобиля. Range Rover Грилиша стоит 80 тысяч фунтов стерлингов.

При этом, нарушитель карантин и виновник аварии накануне произошедшего поделился в своих соцсетях видео, где призвал людей находиться дома.

Сам Грилиш согласился на выплату компенсации владельцам поврежденных автомобилей.

Чемпионат Англии могут закончить в изолированных лагерях

Астон Вилла находится на предпоследнем месте турнирной таблицы АПЛ. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Все по теме:

ФК Астон Вилла, АПЛ, Карантин, Range Rover, Чемпионат Англии, Коронавирус, Джек Грилиш.
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