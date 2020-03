Английский футболист нарушил карантин и после ночных гуляний разбил свой Range Rover

Полузащитник и капитан Астон Виллы Джек Грилиш попал в аварию на своем автомобиле марки Range Rover, к тому же нарушив карантин в Великобритании.

Он возвращался домой от знакомого, где был ночью, однако по пути врезался в три припаркованные автомобиля. Range Rover Грилиша стоит 80 тысяч фунтов стерлингов.

При этом, нарушитель карантин и виновник аварии накануне произошедшего поделился в своих соцсетях видео, где призвал людей находиться дома.

Jack Grealish 'crashes his £80,000 Range Rover in 8am smash having spent the night at party' https://t.co/k685gEJ00N pic.twitter.com/c2I6LO0szS

— Aston Villa Indy (@IndyVillans) March 30, 2020