Чемпионат Англии могут закончить в изолированных лагерях

Новости спорта:АПЛ рассматривает вариант доигрывания чемпионата в изолированных лагерях.

Английская Премьер-лига в условиях пандемии коронавируса рассматривает вариант доигрывания чемпионата в изолированных лагерях, при пустых трибунах, но с телевизионной трансляцией.

Завершение сезона-2019/20 может состояться в июне-июле. Осталось сыграть 92 матча, которые будут проводиться по несколько в день. Об этом сообщает The Independent.

Телеканалы уже разработали программу трансляций матчей.

Власть поддерживает эту идею, но остаются проблемы с полной изоляцией на период матчей игроков и персонала клубов, а также работников СМИ. Также возникают вопросы, где будут лечить футболистов в случае получения травмы.

Как сообщалось, АПЛ в нынешнем сезоне провела 29 туров. "Ливерпуль" является лидером чемпионата. Ему остается добыть лишь 6 очков, чтобы завоевать первый за 30 лет титул.

Многие футбольные клубы английской Премьер-лиги поддерживают вариант с переигровкой сезона-2019/20. Для принятия соотвествующего решения должны проголосовать 14 из 20 клубов АПЛ (2/3 голосов). Следующее собрание клубов АПЛ состоится 3 апреля.