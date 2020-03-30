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Чемпионат Англии могут закончить в изолированных лагерях

Чемпионат Англии могут закончить в изолированных лагерях
09:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:АПЛ рассматривает вариант доигрывания чемпионата в изолированных лагерях.

Английская Премьер-лига в условиях пандемии коронавируса рассматривает вариант доигрывания чемпионата в изолированных лагерях, при пустых трибунах, но с телевизионной трансляцией.

Завершение сезона-2019/20 может состояться в июне-июле. Осталось сыграть 92 матча, которые будут проводиться по несколько в день. Об этом сообщает The Independent.

Телеканалы уже разработали программу трансляций матчей.

Власть поддерживает эту идею, но остаются проблемы с полной изоляцией на период матчей игроков и персонала клубов, а также работников СМИ. Также возникают вопросы, где будут лечить футболистов в случае получения травмы.

Как сообщалось, АПЛ в нынешнем сезоне провела 29 туров. "Ливерпуль" является лидером чемпионата. Ему остается добыть лишь 6 очков, чтобы завоевать первый за 30 лет титул.

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Многие футбольные клубы английской Премьер-лиги поддерживают вариант с переигровкой сезона-2019/20. Для принятия соотвествующего решения должны проголосовать 14 из 20 клубов АПЛ (2/3 голосов). Следующее собрание клубов АПЛ состоится 3 апреля.

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Англия, АПЛ, Карантин, Новости спорта, Чемпионат Англии.
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