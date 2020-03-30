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Уимблдон отменят впервые за 75 лет

Уимблдон отменят впервые за 75 лет
08:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Пока в мире властвует пандемия коронавируса, спортивные соревнования взяли паузу на неопределенный срок.

В ближайшие дни будет принято решение об отмене Уимблдона-2020 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Лучшие теннисисты планеты должны были сражаться на травяных кортах Уимблдона с 29 июня по 12 июля. Однако, как и многие другие соревнования, в 2020 году он не состоится.

Экстренное заседание Совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета, анонсированное ранее на этой неделе, будет состоять из нескольких телеконференций и "практически наверняка" завершится отменой соревнования.

Уимблдонский турнир проводится с 1877 года, а последний раз его отменяли в 1945 году – 75 лет назад.

Организаторы Уимблдона могут перенести турнир

Также сообщается, что Уимблдон застрахован от последствий коронавируса лучше большинства спортивных событий мира, поскольку несколько лет назад специально согласовал условия страховых выплат на случай пандемии.

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Теннис, Всеанглийский клуб лаун-тенниса, Уимлдон, AELTC.
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