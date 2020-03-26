Организаторы Уимблдона могут перенести турнир

Новости спорта:Организаторы Уимлдона примут решение о проведении турнира на следующей неделе во время экстренной конференции.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) опубликовал официальное заявление.

Как сообщается на сайте Уимблдона, в связи со вспышкой коронавируса AELTC рассматривает все возможные варианты сценариев для турнира в 2020 году, в том числе его отсрочку и отмену. Организаторы говорят о тесном сотрудничестве с британскими властями и службами здравоохранения, рекомендациям которых они следуют.

На следующей неделе Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета проведет экстренное собрание.

В заявлении AELTC также сказано, что возможность проведения турнира без зрителей они отклоняют.

На данный момент организаторы отметили, что следуя рекомендациям по безопасности, у них остается совсем короткий период для подготовки кортов к соревнованиям, а сейчас они сводят работу над покрытием к минимуму. В AELTC заявляют, что обсуждают свои дальнейшие шаги в сотрудничестве с Федерацией тенниса Великобритании, Ассоциацией теннисистов профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциацией (WTA), Международной федерацией тенниса (ITF) и другими турнирами серии Grand Slam.

Уимблдон-2020 запланирован в теннисном календаре на 29 июня - 12 июля.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостановили проведение турниров. 17 марта стало известно, что организаторы Ролан Гаррос не успевают подготовить турнир к проведению в мае-июне и хотят перенести Открытый чемпионат Франции на осень.

Как сообщалось, 24 марта правительство Японии и Международный олимпийский Комитет (МОК) заявили, что летние Олимпийские игры в этом году в Токио не состоятся.