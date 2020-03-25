Федерер пожертвует миллион швейцарских франков семьям Швейцарии

Новости спорта:Роджер Федерер пожертвует 1 миллион швейцарских франков семьям, которые нуждаются в помощи во время пандемии коронавируса.

Четвертая "ракетка" мира швейцарский теннисист Роджер Федерер пожертвует 1 миллион швейцарских франков (около 1,021 миллиона долларов) семьям, которые нуждаются в помощи во время пандемии коронавируса.

Об этом Роджер Федерер сообщил в своем Instagram.

"Это тяжелые времена для всех, и никто не должен оставаться в стороне. Мы с Миркой лично решили пожертвовать миллион швейцарских франков для наиболее уязвимых семей Швейцарии. Наш вклад - это только начало. Мы надеемся, что другие также могут присоединиться к поддержке еще большего количества нуждающихся семей. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис. Будьте здоровы", - написал теннисист.

В Швейцарии на сегодня зарегистрировано почти 10,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией (145 - скончались).

Сегодня стало известно о первом случае заражения коронавирусом среди теннисистов-профессионалов. 20-летний бразилец Тьяго Сейбот Уайлд сдал положительный тест на Covid-19. "Я заразился коронавирусом. Уже неделю нахожусь на самоизоляции и придерживаюсь рекомендаций врачей. Хочу напомнить вам, что лучше сейчас оставаться дома. Позаботьтесь также о своих родных", - написал он в Twitter.